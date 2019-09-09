Внештатный нарколог Минздрава заявил, что всё человечество выросло на пиве

Специалист также признался, что опасается пагубного влияния отечественного пенного продукта на потребителей.

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн осудил инициативу о возобновлении продажи пива на стадионах, заявив о неудовлетворительном качестве отечественного продукта. Своим мнением эксперт поделился с ТАСС.

По его словам, он и его коллеги неоднократно выступали против некачественного пива, зачастую изготовленного с использованием сахара и дрожжей. Брюн также отметил вековую историю напитка и заявил, что не каждый продукт можно так назвать.

— Пиво никогда особо вреда не приносило, всё человечество выросло на пиве... Оно должно быть сделано по стандартам серьёзным. Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ одобрило законопроект о возобновлении продажи пива на стадионах. Запрет на продажу напитка на спортивных объектах в России был введён 1 января 2005 года.