В Германии 13 пассажиров Eurowings пострадали из-за турбулентности

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Фото © Twitter / Berliner Feuerwehr

Самолёт авиакомпании Eurowings перед посадкой в берлинском аэропорту Тегель попал в зону турбулентности, 13 пассажиров пострадали. Об этом сообщила местная пожарная служба в "Твиттере".

По предварительным данным, шесть человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Врач неотложной помощи осмотрел 13 человек. Пять человек были доставлены в больницу с лёгкими травмами, одна пассажирка — с травмами средней тяжести, — отметили в сообщении.

Как уточняется, самолёт направлялся в Берлин из итальянского города Ламеция-Терме.

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