В Германии 13 пассажиров Eurowings пострадали из-за турбулентности

Самолёт авиакомпании Eurowings перед посадкой в берлинском аэропорту Тегель попал в зону турбулентности, 13 пассажиров пострадали. Об этом сообщила местная пожарная служба в "Твиттере".

Ein nach #TXL fliegendes Flugzeug war in Turbulenzen geraten. Nach der sicheren Landung wurden 13 Menschen durch einen Notarzt gesichtet. 5 Personen wurden mit leichten, 1 Passagierin mit mittelschweren Verletzungen in Khs. gebracht. Prima Zusammenarbeit mit der #Flughafen-Fw! pic.twitter.com/UMoKW5WARH — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 9, 2019

По предварительным данным, шесть человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

— Врач неотложной помощи осмотрел 13 человек. Пять человек были доставлены в больницу с лёгкими травмами, одна пассажирка — с травмами средней тяжести, — отметили в сообщении.

Как уточняется, самолёт направлялся в Берлин из итальянского города Ламеция-Терме.