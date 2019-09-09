Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за возникшей напряжённости

Сотрудники пресс-службы КГБ подчеркнули, что пропускной режим восстановят после того, как ситуация нормализуется.

Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил о закрытии границы с Грузией из-за обострившегося конфликта в районе села Уиста на территории республики. Соответствующее заявление было размещено в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что власти Тбилиси "нагнетают напряжённость на нескольких приграничных участках", из-за чего обстановка в этих зонах осложняется.

— В целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливает функционирование мест пересечения югоосетинско-грузинской государственной границы Раздахан (в Ленигорском районе) и Синагур (в Дзауском районе), — уточнили в сообщении.

Сотрудники пресс-службы КГБ республики отметили, что пропускной режим восстановят после того, как ситуация нормализуется.

Ранее в Комитете госбезопасности республики заявили о беспрецедентном со времён августа 2008 года обострении ситуации на границе с Грузией. МИД РФ отреагировал на последние события и обвинил Тбилиси в эскалации напряжённости.