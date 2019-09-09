СМИ: Во Французских Альпах нашли тело альпиниста, пролежавшее во льду 43 года

По одной из версий, обнаруженные останки принадлежат пропавшему альпинисту Жан-Франсуа Бенедетти, отправившегося в горы 25 июля 1976 года и не вернувшегося домой.

Сотрудники полицейской горноспасательной службы Французских Альп сообщили об обнаружении останков человека во льдах. О находке сообщает газета Le Figaro.

По предварительным данным, обнаруженные останки могли принадлежать пропавшему 43 года назад альпинисту Жан-Франсуа Бенедетти, отправившегося в горы 25 июля 1976 года. После того как 20-летний юноша так и не вернулся домой, его до конца своих дней разыскивал отец. Позже поиски продолжили брат покойного и его друзья. Как уточняется, именно они и заявили об обнаружении некоего пятна оранжевого цвета в горном массиве Экрен.

В указанное место 9 сентября был направлен вертолёт со спасателями, которые и нашли фрагменты одежды оранжевого цвета, а также человеческие останки.

Теперь родные погибшего ждут результаты ДНК-экспертизы, чтобы узнать, действительно ли им удалось найти Бенедетти.