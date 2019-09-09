Трамп заявил о готовности поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов стать участником переговоров между Россией и Украиной.

Глава Белого дома также назвал обмен пленными между двумя странами "очень большим шагом".

— Если им [России и Украине. — Прим. Лайфа] нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие, — заявил Трамп.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.