Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к РФ быть "нормальной страной"

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона Марка Эспера, призвавшего Россию быть нормальной страной.

Глава МИД РФ обратил внимание на тот факт, что Эспер предложил России вести себя именно как нормальная страна, а не как США, иначе бы Москве пришлось бомбить Ирак и Ливию вопреки нормам международного права.

При этом он отметил, что если Москва будет равняться на Вашингтон, то придётся тратить миллионы долларов на вмешательство во внутренние дела других стран и на проведение переворотов.

Высказывание Эспера не оставило равнодушным и министра обороны Сергея Шойгу.

— Единственное, что хочу сказать, — мы, наверное, всё-таки побудем пока ненормальными, — цитирует главу ведомства РИА "Новости".

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер посоветовал России начать вести себя как более нормальная страна и следовать установленным США правилам.