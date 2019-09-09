На Украине сообщили о переговорах с РФ по следующему освобождению заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией по следующему обмену осуждёнными или задержанными гражданами двух стран. Об этом в эфире телеканала "Громадское" заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

— Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму, — сообщила Денисова.

При этом она не стала называть фамилии лиц, которые могут стать участниками процесса, отметив, что для того, чтобы что-то сделать, необходимо молчать.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.

Ранее в Киеве заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу провести ещё один обмен удерживаемыми лицами с Россией.