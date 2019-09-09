Миллер сообщил об условиях поставки газа на Украину со скидкой

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об условиях, при которых компания готова предоставить Украине поставку газа со скидкой 25%.

По данным РИА "Новости", для получения такой скидки власти Украины должны будут заключить прямой договор с российской госкорпорацией.

Контракт о поставке голубого топлива через украинскую территорию истекает 31 декабря текущего года. Именно поэтому Украина и её европейские партнёры в настоящее время пытаются как можно быстрее заполнить хранилища топливом.

Ранее СМИ сообщали о том, что следующие переговоры между Москвой, Киевом и ЕС о продолжении транзита газа пройдут в середине сентября.

Украинский эксперт, однако, предупредил о возможном блэкауте в Незалежной уже этой зимой. Причиной этому может стать недостаток поставок из США сжиженного природного газа.