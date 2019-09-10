Служба госбезопасности Латвии проводит проверку магазина Black Star Wear в Риге

Владельцы компании, в торговом центре которой находится магазин лейбла, попросили убрать из шоурума коллекцию с российской символикой.

Служба государственной безопасности Латвии проводит проверку магазинов Black Star Wear, которые продают в том числе одежду с российской символикой. Проверка связана с многочисленными жалобами местных жителей на ассортимент магазина, в частности на ценники на русском языке.

Подтверждение этому ведомство дало LETA.

Компания Linstow Center Management, под управлением которой находится в том числе торговый центр Alfa, где открылся магазин лейбла Black Star, 9 сентября попросила исключить из ассортимента торговой точки вещи с символикой РФ.

— Мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором, попросив убрать эту коллекцию, — цитирует ТАСС представительница Linstow Center Management Илзе Жука.

Одежда бренда Black Star Wear — часть одноимённого лейбла, созданного российскими рэп-артистами. Идея создания бутика принадлежит известному рэперу Тимати.

Ранее СМИ сообщали о том, что многие жители Риги были возмущены открытием бутика. Они назвали язык ценников языком третьей страны, добавив, что Россия — страна, которая оккупировала Латвию на протяжении 50 лет.