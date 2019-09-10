"Безработная" Савченко подала документы в центр занятости

По её признанию, она хочет работу, которая будет ограничена в контактах с людьми.

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко призналась в эфире телеканала NewsOne, что подала документы в центр занятости, чтобы найти работу.

— Я подала документы в центр занятости, и с сегодняшнего дня мой официальный статус — безработный человек, гражданин Украины. Я ищу работу, — отметила Савченко.

Она также рассказала, что хотела бы найти работу, ограниченную в контактах с людьми. Это именно то, что Савченко "хочет для души". Кроме того, она рассказала, что попытается пройти медкомиссию, необходимую лётчикам.