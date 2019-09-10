Нурмагомедов встретился с наследным принцем Абу-Даби после победы над Пуарье

Mohamed bin Zayed receives international champion Khabib Nurmagomedov, congratulating him on winning the Ultimate Fighting Championship in Abu Dhabi pic.twitter.com/zI4s8xpkGy — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 9 сентября 2019 г.

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян встретился с российским бойцом смешанного стиля, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым после его победы над американцем Дастином Пуарье. Фото со встречи Аль Нахайян опубликовал в своём твиттере.

На кадрах можно увидеть, что наследный принц принял не только спортсмена, но и его отца Абдулманала Нурмагомедова, а также членов его команды.

Мухаммад ибн Заид поздравил спортсмена с победой на турнире, который стал первым за долгое время в столице ОАЭ.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.