Нурмагомедов встретился с наследным принцем Абу-Даби после победы над Пуарье

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Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян встретился с российским бойцом смешанного стиля, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым после его победы над американцем Дастином Пуарье. Фото со встречи Аль Нахайян опубликовал в своём твиттере.

На кадрах можно увидеть, что наследный принц принял не только спортсмена, но и его отца Абдулманала Нурмагомедова, а также членов его команды.

Мухаммад ибн Заид поздравил спортсмена с победой на турнире, который стал первым за долгое время в столице ОАЭ.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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