На юге Москвы неизвестные избили мужчину и отобрали у него миллион

По предварительным данным, в украденной сумке пострадавшего было около миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, ограбивших мужчину на юге Москвы. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как уточняется, мужчина был знаком с похитителями, покинувшими место преступления на иномарке.

— Ранее знакомые люди нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылись на автомобиле BMW. Сумма ущерба устанавливается, — цитирует сообщение ТАСС.

В настоящий момент машина задержана, все пассажиры находятся в отделе полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, в украденной сумке находилось около миллиона рублей.