Дженнифер Энистон осудили за чрезмерное ретуширование фотографий

Американскую актрису Дженнифер Энистон раскритиковали за чрезмерное ретуширование снимков, попавших в октябрьский выпуск Instyle. Своим мнением поклонники звезды поделились в "Инстаграме".

В комментариях под опубликованными снимками разразился настоящий спор: одни подписчики издания заявили, что актриса совсем не похожа на себя, другие вспомнили греческие корни Энистон и заявили, что это вполне может быть её натуральный загар. Третьи обратили внимание на другие нюансы обработки снимка.

А где же Дженнифер Энистон? Это совсем на неё не похоже... roundswithhounds

Красивая обложка, но почему она на десять тонов темнее, чем на самом деле? nadjielise

Где же милая Энистон? Редактора нужно уволить за такие снимки seekristentravel

Она невероятно хорошо выглядит для своего возраста. Зачем портить её красоту... Этот снимок чересчур сильно отфотошопили mycoastalstyle

Дженнифер Энистон не похожа на себя. За что вы с ней так? amelblkc

Болливудская версия Дженнифер fittribe6ix

Почему на фото не видно пор или каких-либо линий? Она, безусловно, привлекательная женщина, но из неё сделали нечто. Я бы предпочёл видеть её вместе со всеми недостатками. frankrobledano

Ранее 50-летняя актриса снялась топлес для глянца и рассказала, что, несмотря на возраст, чувствует себя всё той же Джен, только менее резвой.