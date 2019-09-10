Дженнифер Энистон осудили за чрезмерное ретуширование фотографий

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Фото © Instagram / jennifer_aniston_the_official

Американскую актрису Дженнифер Энистон раскритиковали за чрезмерное ретуширование снимков, попавших в октябрьский выпуск Instyle. Своим мнением поклонники звезды поделились в "Инстаграме".

В комментариях под опубликованными снимками разразился настоящий спор: одни подписчики издания заявили, что актриса совсем не похожа на себя, другие вспомнили греческие корни Энистон и заявили, что это вполне может быть её натуральный загар. Третьи обратили внимание на другие нюансы обработки снимка.

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Ранее 50-летняя актриса снялась топлес для глянца и рассказала, что, несмотря на возраст, чувствует себя всё той же Джен, только менее резвой.

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