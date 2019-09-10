Дженнифер Энистон осудили за чрезмерное ретуширование фотографий

Американскую актрису Дженнифер Энистон раскритиковали за чрезмерное ретуширование снимков, попавших в октябрьский выпуск Instyle. Своим мнением поклонники звезды поделились в "Инстаграме".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Jennifer Aniston has been a beacon of American glamour for the past 25 years, and now she’s stretching her boundaries. In a series of five newsstand covers (just try to choose a favorite), she channels iconic beauty looks from the ‘60s and ‘70s. Read the full interview from our October beauty issue at the link in bio, and stay tuned for more cover shots. I Photographed by @michaelthompsonstudio; Styled by @juliavonboehm; Story by @kerrybombe
В комментариях под опубликованными снимками разразился настоящий спор: одни подписчики издания заявили, что актриса совсем не похожа на себя, другие вспомнили греческие корни Энистон и заявили, что это вполне может быть её натуральный загар. Третьи обратили внимание на другие нюансы обработки снимка.
А где же Дженнифер Энистон? Это совсем на неё не похоже...
Красивая обложка, но почему она на десять тонов темнее, чем на самом деле?
Где же милая Энистон? Редактора нужно уволить за такие снимки
Она невероятно хорошо выглядит для своего возраста. Зачем портить её красоту... Этот снимок чересчур сильно отфотошопили
Дженнифер Энистон не похожа на себя. За что вы с ней так?
Болливудская версия Дженнифер
Почему на фото не видно пор или каких-либо линий? Она, безусловно, привлекательная женщина, но из неё сделали нечто. Я бы предпочёл видеть её вместе со всеми недостатками.
Ранее 50-летняя актриса снялась топлес для глянца и рассказала, что, несмотря на возраст, чувствует себя всё той же Джен, только менее резвой.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram