Тимати о клипе с Гуфом: Удаляю это видео

Ранее исполнитель заявил, что не получил деньги за съёмки видео, где он с рэпером Гуфом поздравляет столицу с юбилеем.

Известный рэпер Тимати ответил на многочисленные комментарии в Интернете, в которых пользователи осуждают его и рэпера Гуфа за совместный клип на песню "Москва". Он заявил, что удалил видео из Сети, "чтобы не продолжать волну негатива". Однако клип всё ещё можно найти на официальном канале артиста.

— Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. <...> Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. <...> Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. <...> Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было, — написал певец в "Инстаграме".

Ранее Тимати писал, что не получил деньги за опубликованный клип и ему не стыдно за выпущенную песню. Он также добавил, что благодарен мэру и видит каждый день, "как его город цветёт". Сейчас этот пост в "Инстаграме" недоступен.

Отозвался на гневные комментарии и второй исполнитель — Гуф. Он также подчеркнул, что не был в курсе политической обстановки в столице и надвигающихся выборов.

— Меня развели и подставили. <...> Я всю жизнь читал, читаю и буду читать про Москву. Теперь уже, наверное, без Тимати, — говорит исполнитель в видеообращении на своей странице в "Инстаграме".

Ранее из-за этого клипа рэперов обвинили в продажности и "задизлайкали" видео на "Ютубе". В общей сложности оно набрало 1,3 миллиона отметок "Не нравится" и всего 82 тысячи отметок "Мне нравится".

Клип состоит из панорамных съёмок столицы. В песне, в частности, есть такие строки: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".