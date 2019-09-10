Савченко заявила, что на Украину может вернуться крепостное право

Причиной этому, по словам экс-нардепа, станет отмена моратория на продажу земель

Открытие рынка земли на Украине может повлечь за собой возвращение крепостного права. Об этом заявила бывший народный депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телевидения.

— Я боюсь решения власти, что она будет продавать украинскую землю. Потому что я ещё не определилась, насколько радикально я буду действовать, защищая украинскую землю от своих и чужих врагов, — сказала Савченко в эфире телепередачи "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne.

Она также заявила, что в государственном кадастровом реестре осталось очень мало свободной земли. По её словам, властям, прежде чем принимать решение об открытии рынка, следует выяснить, сколько свободной земли есть на территории страны на данный момент.

— Я устала слышать от власти "рынок земли", я хочу услышать "банк земли", это чёткая позиция Надежды Савченко, — заявила экс-депутат. — Я не хочу остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу, который придёт и скажет: "Ты теперь здесь только раб". Я не хочу крепостного права для украинцев.

Она предложила властям Украины использовать подход Великобритании к данному вопросу, где иностранцы не имеют права на покупку земли.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду Украины закон об открытии рынка земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земель. Этот мораторий действует на Украине на протяжении 14 лет.