В Токио заявили, что пуски ракет КНДР не угрожали Японии

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Фото © Flickr / Bryan Jones

Очередные запуски ракет, проведённые КНДР утром 10 сентября, не угрожали безопасности Японии. Об этом заявили в правительстве Страны восходящего солнца, заявление которого публикует Kyodo.

Над территорией или исключительной экономической зоной нашей страны полёт баллистических ракет не зафиксирован, к этому часу какого-либо влияния на обеспечение безопасности страны не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября КНДР провела два пуска снарядов из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.

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