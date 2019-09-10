В Токио заявили, что пуски ракет КНДР не угрожали Японии

Очередные запуски ракет, проведённые КНДР утром 10 сентября, не угрожали безопасности Японии. Об этом заявили в правительстве Страны восходящего солнца, заявление которого публикует Kyodo.

— Над территорией или исключительной экономической зоной нашей страны полёт баллистических ракет не зафиксирован, к этому часу какого-либо влияния на обеспечение безопасности страны не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября КНДР провела два пуска снарядов из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.