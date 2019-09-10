СМИ: Агрегаторы такси предложили нанимать водителей после проверки по госбазам

Крупнейшие столичные агрегаторы такси, в том числе "Везёт", "Максим" и "Ситимобил", обратились в Государственно-правовое управление Президента РФ с просьбой ужесточить процедуру трудоустройства водителей, пишет газета "Известия".

Как уточняется, компании просят проверять будущих таксистов на наличие судимости, алкогольной и наркозависимости или лишения прав по госбазам данных и реестрам.

— Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учёта в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных, — отметили в заявлении.

По словам представителей компаний, данные меры позволят усилить безопасность пассажиров такси.

Отмечается, что авторы обращения добавили ряд замечаний и дополнений к прошедшему первое чтение в Госдуме проекту закона о такси.