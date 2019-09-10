В Вашингтоне следят за ситуацией с запусками снарядов КНДР

США внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове в связи с последними запусками снарядов с территории КНДР. Об этом ТАСС сообщил представитель американской администрации.

— Мы видели сообщения о запуске снарядов КНДР. Продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в тесном контакте с нашими союзниками в регионе, — заявил собеседник агентства.

Напомним, 10 сентября КНДР провела два пуска снарядов из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. В Токио уже заявили, что данный инцидент никак не угрожал безопасности страны.