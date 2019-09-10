Трамп отменил поездку в затронутые ураганом районы Северной Каролины

Глава Белого дома Дональд Трамп отменил свою поездку в некоторые города штата Северная Каролина из-за бушующего на этих территориях урагана "Дориан". Соответствующее заявление распространил представитель администрации Джадд Дир.

Он отметил, что американский лидер не имеет возможности ни доехать до указанных мест на машине, ни добраться на них на самолёте.

Departing MCAS Cherry Point in North Carolina for Fayetteville, North Carolina. This is amazing! pic.twitter.com/JDv5HA126A — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019

Пресс-служба Белого дома также опубликовала фото с воздушной гавани, на которой запечатлён президентский лайнер и молния чуть позади него.

Ранее Трамп предложил селить пострадавших от урагана на круизных лайнерах. Также сообщалось, что из-за стихийного бедствия он отменил визит в Польшу.

Напомним, ураган "Дориан" к настоящему моменту стал причиной смерти по меньшей мере 44 человек.