В Гренландии выступили за развитие отношений с США

На острове также отметили, что присутствие американских военных должно нести пользу для населения.

Гренландия остаётся приверженцем развития отношений с США после заявлений американского лидера Дональда Трампа о желании приобрести остров. Об этом заявила министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел Правительства Гренландии Ане Лоне Баггер.

— Мы остаёмся привержены развитию наших отношений с США, открыты для ведения бизнеса. Гренландия обладает минеральными ресурсами, ведёт рыбный промысел, — заявила Баггер.

Она также подчеркнула, что присутствие американских военных на острове должно нести пользу для населения, и отметила важность географического положения Гренландии.

Ранее издание The Wall Streat Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп интересуется вопросом покупки Гренландии. Вскоре и сам американский лидер подтвердил данную информацию.