СМИ: Около 13 тысяч человек ночевали в аэропорту Токио из-за последствий тайфуна

По меньшей мере 13 тысяч человек были вынуждены заночевать в токийском аэропорту из-за сбоя в работе общественного транспорта, вызванного последствиями тайфуна "Факсай". Об инциденте сообщает телеканал NHK.

Как уточняется, мощное стихийное бедствие стало причиной отмены поездов, следующих в город из аэропорта. Также были перекрыты скоростные магистрали, люди не могли воспользоваться автобусами, чтобы попасть домой. В результате народ оказался заперт в здании аэропорта.

По предварительным данным, администрация международного аэропорта Нарита предоставила путешественникам бесплатную воду, сухой паёк, терминалы для зарядки гаджетов и спальные мешки для ночлега.

Работа общественного транспорта возобновилась в штатном режиме 10 сентября.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна 930 тысяч домов временно остались без электричества. Известно, что бедствие унесло жизни трёх человек, ещё 60 пострадали.