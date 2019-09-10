СМИ: Около 13 тысяч человек ночевали в аэропорту Токио из-за последствий тайфуна

台風１５号の影響で成田空港（千葉県成田市）では約１万４０００人が空港内で一夜を過ごしました。オリジナル版は→https://t.co/tSQZPpOWYn pic.twitter.com/wc96qyiICZ— 毎日新聞映像グループ (@eizo_desk) September 10, 2019
По меньшей мере 13 тысяч человек были вынуждены заночевать в токийском аэропорту из-за сбоя в работе общественного транспорта, вызванного последствиями тайфуна "Факсай". Об инциденте сообщает телеканал NHK.
#台風15号 の影響で都心へのアクセスが絶たれたため、 #陸の孤島 状態が続き、１万人以上がターミナル内で一夜を過ごした #成田空港 。一部の鉄道が始発から運行を再開しています。— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) September 9, 2019
写真特集→https://t.co/Sb0Svs1v4b pic.twitter.com/2zSmjXT2EX
Как уточняется, мощное стихийное бедствие стало причиной отмены поездов, следующих в город из аэропорта. Также были перекрыты скоростные магистрали, люди не могли воспользоваться автобусами, чтобы попасть домой. В результате народ оказался заперт в здании аэропорта.
成田空港泊！— RRQ/もけ(moke) (@lllmokelll) September 9, 2019
成田空港にて、増台完了です！ pic.twitter.com/42r4YKJhTr
По предварительным данным, администрация международного аэропорта Нарита предоставила путешественникам бесплатную воду, сухой паёк, терминалы для зарядки гаджетов и спальные мешки для ночлега.
成田空港で足止めされた私の写真が殺人現場過ぎる ちなみに殺された pic.twitter.com/3XMYZ0dZVQ— くるみ (@bite_k99) September 10, 2019
Работа общественного транспорта возобновилась в штатном режиме 10 сентября.
寝袋をきちんと畳んで返却する成田空港の民 pic.twitter.com/351ATZGPv1— tomomin (@Tomomin283) September 9, 2019
Ранее сообщалось, что из-за тайфуна 930 тысяч домов временно остались без электричества. Известно, что бедствие унесло жизни трёх человек, ещё 60 пострадали.
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