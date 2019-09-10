Морпех спас утопающего во время шторма мужчину на пляже во Владивостоке

Во Владивостоке морпех спас мужчину, тонущего во время шторма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

— В пригороде Владивостока на пляже Стеклянный военнослужащий отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота матрос контрактной службы Илья Дулеба спас тонущего в штормовом море мужчину, — заявили в пресс-службе.

Военнослужащий отдыхал на пляже со своей компанией. В этот момент он заметил тонущего мужчину, тот был обессилен. До этого очевидцы пытались спасти утопающего, кидая ему верёвки, однако мужчину штормовыми волнами сносило всё дальше от берега.

— Я взял спасательный жилет, который лежал на земле, и верёвку. Один конец верёвки я привязал к жилету, а второй — к себе. Когда добрался до мужчины, забросил ему жилет, чтобы тот сумел зацепиться, а потом поплыл, — вспоминает молодой человек в интервью газете "Комсомольская правда".

После того как морпех вытащил пострадавшего на берег и убедился, что его здоровью ничто не угрожает, он пошёл дальше отдыхать с друзьями.

Как сообщили в пресс-службе, командование поощрит военнослужащего Дулебу за проявленное мужество при спасении человека.