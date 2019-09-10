Стоимость нефти марки Brent впервые с 1 августа преодолела отметку $63

Цена нефти марки Brent впервые с начала прошлого месяца превысила 63 доллара за баррель, следует из данных торгов.
Как уточняется, по данным на 3:23 по московскому времени стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,67% и составила 63,09 доллара за баррель. В последний раз цена нефти данного сорта превысила отметку в 63 доллара 1 августа 2019 года.
Отмечается, что изменению предшествовало заявление нового главы Минэнерго страны Абдель-Азиза ибн Салмана Аль Сауда, пообещавшего продолжить работу по сокращению добычи нефти.
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