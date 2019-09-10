Трамп о своей причёске: Намного лучше, чем у большинства друзей того же возраста

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз восхитился своей причёской, отметив, что она лучше, нежели у ряда его друзей-сверстников.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе выступления перед сторонниками в Северной Каролине. Трамп подчеркнул, что готов был провести митинг на стадионе, где ему пришлось бы намочить свои волосы.

Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного! — заявил Трамп.

Ранее Лайф рассказывал, как американский лидер смог удивить своих сограждан новой причёской.

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