Трамп о своей причёске: Намного лучше, чем у большинства друзей того же возраста

Президент США Дональд Трамп в очередной раз восхитился своей причёской, отметив, что она лучше, нежели у ряда его друзей-сверстников.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе выступления перед сторонниками в Северной Каролине. Трамп подчеркнул, что готов был провести митинг на стадионе, где ему пришлось бы намочить свои волосы.

— Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного! — заявил Трамп.

Ранее Лайф рассказывал, как американский лидер смог удивить своих сограждан новой причёской.