Шведский учёный предложил употреблять в пищу человеческое мясо

По его мнению, в будущем это может решить проблему продовольственной устойчивости.

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд, выступая на кулинарном саммите, посвящённом пище будущего, заявил, что употребление человеческого мяса в пищу поможет бороться с последствиями глобальных изменений климата. Об этом сообщает издание New York Post.

По его словам, каннибализм мог бы спасти человечество от вымирания, если бы мировое сообщество задумалось над этой идеей. "Консервативные" табу относительно поедания человеческого мяса, как считает Содерлунд, могут уйти в прошлое, если люди перейдут к такой практике.

Его аргументы в пользу каннибализма стали центральными в дискуссии "Можете ли вы представить, как есть человеческую плоть?" (Can You Imagine Eating Human Flesh?). Одним из обсуждаемых вопросов также стал каннибализм как способ решения проблемы продовольственной устойчивости в будущем.

После его речи журналисты спросили учёного, готов ли он сам попробовать человеческую плоть. На это Содерлунд ответил, что открыт для такой идеи.

— Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным… Я должен сказать… Я был бы готов хотя бы попробовать это, — сказал профессор.

В качестве более реальной альтернативы он предложил также питаться мясом насекомых или домашних животных.

Подчёркивается, что употребление в пищу человеческого мяса опасно для здоровья и может повлечь неизлечимые болезни. Например, до 60-х годов прошлого столетия аборигены Папуа — Новой Гвинеи практиковали поедание мяса умерших. Это породило массовые заболевания болезнью Куру, более известной как "смеющаяся смерть".

Эта болезнь вызывается белком, содержащимся в поражённой ткани головного мозга человека.