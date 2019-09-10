Учёные рассказали, когда роботы начнут отбирать работу у россиян

Роботам могут доверить подавляющую часть работы в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, заменив 73% занятых, 60% занятых в обрабатывающих производствах, 58% — в сельском и лесном хозяйстве, 53% — в розничной торговле, и 51% — в сфере полезных ископаемых.

К 2030 году компетенции почти 45,5 процента россиян станут невостребованными из-за цифровизации и автоматизации — следовательно, таким людям придётся переобучаться или уйти с рынка труда. К такому выводу пришли исследователи института РАНХиГС.

Авторы исследования отметили, что в своём отчёте учитывали только официально трудоустроенных граждан, а значит, реальный показатель может превышать данную отметку.

По данным учёных, роботам можно будет доверить подавляющую часть работы в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, заменив 73% занятых. Также можно сократить 60% занятых в обрабатывающих производствах, 58% — в сельском и лесном хозяйстве, 53% — в розничной торговле, и 51% — в сфере полезных ископаемых.

При этом автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов, подчеркнул, что в данный момент не идёт речь о том, что попавших под риск уволят "завтрашним днём".

— Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции, — цитируют учёного "Известия".

Отмечается, что риску цифровизации и автоматизации будут подвержены около 20,1 миллиона человек. Возможным решением проблемы может стать введение налога на роботов — с условием, что средства будут направлены на соцпомощь или сокращение рабочей недели до четырёх дней.

При этом исследователи полагают, что стабилизировать ситуацию удастся без вмешательства государства, так как процесс автоматизации будет значительно растянут во времени.

Ранее аналитический центр сервиса "Битрикс-24" провёл опрос, который показал, что россияне не боятся, что в ближайшем будущем искусственный интеллект отберёт у них работу.