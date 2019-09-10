СМИ: Вывезенный из РФ "ценный агент" ЦРУ может проживать около Вашингтона

При этом предполагаемый шпион, возможно, будет перевезён в скором времени в другое место.

Вывезенный в 2017 году из России бывший агент ЦРУ может проживать в районе Вашингтона, сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сотрудник телеканала прибыл к дому в штате Вирджиния, где, предположительно, проживает шпион. Через некоторое время туда же приехали "двое молодых людей на внедорожнике", которые назвали себя друзьями жильцов дома и стали активно интересоваться целью визита репортёра.

При этом NBC не сообщает имён жильцов дома. Впрочем, канал не располагает прямыми подтверждениями того, что в доме проживает именно вывезенный агент ЦРУ. Кроме того, сообщается, что в ближайшее время предполагаемый шпион может быть перевезён в другое место.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Комментируя данное сообщение, президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно что-либо об этом.