В Приморье спасли дрейфующего на куске пенопласта северокорейского рыбака

Российские моряки спасли у берегов Приморья жителя КНДР, продрейфовавшего на куске пенопласта несколько часов после шторма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ.

По предварительным данным, спасённый мужчина — рыбак, оказавшийся во власти стихии. По словам российских моряков, кореец пробыл в воде около десяти часов. После спасения его напоили чаем.

— Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком всё нормально, его вскоре отправят на родину, — рассказал источник агентства.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как моряки дважды кидают мужчине спасательный круг, а затем подтягивают его к судну и поднимают на борт.