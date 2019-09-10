Эдди Мёрфи встретился с юной актрисой из "Золотого ребёнка" спустя 33 года

Голливудский актёр Эдди Мёрфи на кинофестивале в Торонто встретился с исполнительницей роли в фильме "Золотой ребёнок" (1986) спустя 33 года после выхода картины на экран.

— Он был таким добрым, что я запомнила его очень хорошо, хоть мне и было шесть лет, — рассказала The Hollywood Reporter директор по организации мероприятий издания Жасмин Л. Рит.

В ленте "Золотой ребёнок" Рит сыграла роль маленького Будды, которого, по сценарию, спасал герой Мёрфи. Жасмин тогда пришлось играть роль мальчика.

На международном кинофестивале в Торонто Эдди Мёрфи презентовал картину "Меня зовут Долемайт". В ленте актёр сыграл музыканта, актёра и комика Руди Рэя Мура.

Фильм "Золотой ребёнок" повествует о частном детективе, который занимается поиском пропавших детей. Он должен найти "золотого ребёнка", который, по предсказаниям, спасёт человечество.