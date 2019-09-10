В Чите прокуратура начала проверку после обрушения потолка в детском саду

Прокуратура Читы начала проверку по факту сообщений об обрушении потолка в здании детского сада № 38. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Прокуратура Ингодинского района г. Читы по поступившей из СМИ и иных источников информации об обрушении потолочного перекрытия в детском саду № 38 г. Читы организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей, — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины инцидента, а также дана оценка финансированию соответствующих работ и соблюдению требований обеспечения безопасности в учреждении.

Ранее Лайф сообщал, что в Чите упал потолок в детском саду № 38. В результате инцидента никто не пострадал. Избежать этого удалось из-за того, что в момент ЧП дети были на прогулке.