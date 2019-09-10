Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска опустился ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска постепенно снижается. На этот раз он опустился ниже отметки опасного явления в 590 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

— У краевой столицы отмечается снижение уровня воды на реке Амур, на 08:00 (01:00 мск) 10 сентября он был зафиксирован на отметке 590 сантиметров, упав на девять сантиметров за сутки, — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент из-за паводка в Хабаровске подтопленными остаются 33 дома и 167 земельных участков. Также в зоне подтопления находятся 1,7 тысячи дачных участков в окрестностях города. Размыты и подтоплены дороги и улицы, соседствующие с береговой линией.

Однако у Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке продолжает расти. На данный момент он зафиксирован на отметке 827 сантиметров при уровне опасного явления в 650 сантиметров. В зоне подтопления там находятся жилые дома, социальные объекты и дороги.

Полностью отрезанных от цивилизации поселений в крае нет. Где-то организована переправа на лодке, где-то проложен объезд. Всего в регионе находятся три пункта временного размещения, в них сейчас живёт порядка 60 человек.

Ранее СМИ сообщали о том, что Комсомольск-на-Амуре подтопило из-за тайфуна "Линлин".