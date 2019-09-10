В лесах Иркутской области пропал 17-летний подросток

По имеющимся данным, юноша отправился с родными в лес для заготовки кедрового ореха, где разминулся с близкими. К назначенному времени он не вернулся, и семья забила тревогу.

В Нижнеудинском районе Иркутской области разыскивают 17-летнего Титорчука Илью Вячеславовича, пропавшего 7 сентября в лесах. Соответствующее заявление опубликовали на сайте регионального главка МВД РФ.

Как уточнили в пресс-службе, в правоохранительные органы обратились родители мальчика, разминувшиеся с ним в лесу.

— Утром 7 сентября молодой человек вместе с семьёй отправился в лесной массив, расположенный в районе 71-го километра автодороги Нижнеудинск — Нерса, для заготовки кедрового ореха. В тайге они разделились и договорились встретиться через несколько часов, однако несовершеннолетний к назначенному времени не вернулся, — отметили в заявлении.

По данным ведомства, к поискам подростка подключили более 50 полицейских и волонтёров, спасателей из Красноярска, вертолёт. За прошедшие сутки они успели прочесать несколько гектаров леса, однако пока Титорчука не нашли.

Приметы несовершеннолетнего: рост 195 сантиметров, овальное лицо, зелёные глаза, тёмно-русые волосы, модельная стрижка, волосы зачёсаны на правую сторону. Тех, кто видел подростка, просят связаться с местным ОМВД РФ и сообщить имеющуюся информацию о возможном местонахождении пропавшего.

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