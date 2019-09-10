СМИ: В Китае похитителя и убийцу ребёнка приговорили к смертной казни

Суд города Сиань на северо-западе Китая приговорил к высшей мере наказания Лина Юаньцзе. Он обвиняется в похищении и убийстве несовершеннолетнего. Об этом сообщает китайская газета China Daily.

При этом его сообщник Чжао Юйхао приговорён к пожизненному тюремному заключению. По условиям вердикта, всё имущество преступников конфискуется, а сами они должны выплатить пострадавшей семье компенсацию.

В мае 2018 года Лин Юаньцзе похитил девятилетнего сына соседей, чтобы получить за него выкуп. Однако ребёнок отказался выполнять инструкции похитителя и даже оказал тому сопротивление. Тогда Юаньцзе попытался его убить.

Вместе с Чжао Юйхао он спрятал тело, как оказалось, на тот момент живого ребёнка на чердаке. От улик преступники избавились.

За похищение китайское законодательство предусматривает от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Но если похищенный скончался в результате умышленного убийства, то в таком случае преступнику грозит смертная казнь.