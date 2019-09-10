Опрос: Около трети россиян продолжают работать в отпуске

При этом подавляющему большинству наших сограждан необходимо более двух недель для отдыха.

Около третьей части россиян продолжают выполнять свою работу, находясь в отпуске. Такой вывод можно сделать из результатов опроса, опубликованного на портале Роструда "Работа в России".

Отмечается, что 29% контролируют все происходящие на работе события, отвечают на звонки и проверяют почту. Чуть меньше половины (49%) берутся лишь за срочные дела, а полностью отдыхают от работы 22%. Кроме того, опрос показал, какая часть россиян использует отпуск для смены работы.

— Так, 23% сообщили, что при решении сменить работу всегда используют отпуск для поиска новой, а 27% отметили, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно сменить работу, — говорится в сообщении.

При этом подавляющему большинству наших сограждан (53%) необходимо более двух недель для отдыха, тогда как минимум две недели необходимы 34% респондентов. В то же время 6% могут отдыхать неделю.