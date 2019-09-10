Москвичей 10 сентября ожидает по-летнему тёплая погода

По-летнему тёплая и солнечная погода ожидает москвичей во вторник, 10 сентября. Воздух в Москве прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в столице столбики термометров остановятся на отметке 23–25 градусов, а ночью опустятся до 11–13 градусов. Осадков при этом не ожидается. В области дневная температура не будет отличаться от московской, а вот ночью возможны похолодания до восьми градусов.

В регионе объявлен жёлтый уровень пожарной опасности в связи с сухой погодой и скоростью ветра до восьми метров в секунду.

Ветер ожидается южный, атмосферное давление в столице и области составит 758 миллиметров ртутного столба.