В Сочи из горящего частного дома эвакуировали 20 человек

В частном доме в Сочи произошёл пожар. Эвакуировано 20 человек. На данный момент очаг возгорания полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Звонок в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон поступил в 05:20 утра. Загорелся частный дом на улице Ленина в Адлерском районе города Сочи. Приехавшие на вызов специалисты зафиксировали горение порядка 100 квадратных метров кровли.

Пожарные быстро локализовали возгорание и уже через час полностью его ликвидировали. По данным ведомства, к 06:21 пожар был потушен.

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