Впервые после введения санкций чистый госдолг России опустился ниже нуля

Чистый государственный долг России впервые после введения санкций в 2014 году демонстрирует отрицательные показатели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства финансов и Центрального банка.

По информации издания, в 2019 году госдолг уменьшился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных госфондов. Также подчёркивается, что при необходимости Россия сможет закрыть все долги за счёт государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков.