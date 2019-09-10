Впервые после введения санкций чистый госдолг России опустился ниже нуля

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Фото © Pixabay

Чистый государственный долг России впервые после введения санкций в 2014 году демонстрирует отрицательные показатели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства финансов и Центрального банка.

По информации издания, в 2019 году госдолг уменьшился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных госфондов. Также подчёркивается, что при необходимости Россия сможет закрыть все долги за счёт государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков.

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