СМИ: Цены на авиабилеты выросли на 24% с начала года

За восемь месяцев текущего года рост цен на перелёты в экономклассе побил все предыдущие рекорды с 2008 года и составил 24,1%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

В предшествующие периоды цены повышались от 2% до 19% в год. А вот равный нынешнему показатель был зафиксирован 11 лет назад, в разгар мирового экономического кризиса.

В Минтрансе в ответ на ситуацию заявили, что рост цен на авиаперелёты не должен превышать инфляцию. Ведомство готово принять меры по сдерживанию роста цен. Однако, как отмечают эксперты, это возможно только при участии государства.

По данным Росстата, пиковые цены на авиабилеты всегда наблюдаются в августе. Этот год не стал исключением. Далее цены идут на снижение вплоть до декабря.

Крупные агрегаторы, специализирующиеся на авиаотрасли, уже отметили начало снижения цен.

О серьёзном подорожании билетов на самолёты сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Она пояснила, что такое явление напрямую связано с ценами на керосин для заправки баков.

В рамках ВЭФа Владимир Путин обратил внимание главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты значительно превышает инфляцию.