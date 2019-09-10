Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

В Курганской области четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей Mazda и "Газель". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

Авария произошла в Шадринском районе около 06:10 по местному времени (04:10 мск) на 215-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. После столкновения автомобили загорелись. Оба водителя и пассажиры "мазды" погибли. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются.