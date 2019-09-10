Первоклассники в Кузбассе получили ожоги, опрокинув в столовой чайник-термопот

Всем детям оказана своевременная медицинская помощь, один из пострадавших сейчас находится в реанимации.

В Междуреченске Кемеровской области первоклассники получили серьёзные термические ожоги, опрокинув на себя чайник-термопот в школьной столовой. Один из детей доставлен в отделение реанимации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф по Кемеровской области.

— Четверо получили ожоги. Все пострадавшие, три девочки и мальчик, были доставлены в травматологическое отделение Междуреченской городской больницы, — рассказали в пресс-службе.

Самые тяжёлые ожоги — 15% поверхности конечностей и тела — получила девочка, которая сейчас находится в реанимации. По словам врачей, её состояние оценивается как стабильное. Однако перед специалистами стоит вопрос о транспортировке ребёнка в ожоговое отделение больницы в Новокузнецк.

Ещё два первоклассника с ожогами 10% поверхности конечностей отправлены в травматологию.