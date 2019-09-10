Более 45 миллионов рублей украли из банковской ячейки московского бизнесмена

Более 700 тысяч долларов (45,8 миллиона рублей) похитили из банковской ячейки московского бизнесмена. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошёл в офисе "Транскапиталбанка", расположенном на Воронцовской улице. Предприниматель рассказал оперативникам, что в декабре 2018 года поместил в ячейку 700 тысяч долларов. Утром 9 сентября он пришёл за деньгами, но не смог открыть ячейку собственным ключом, поэтому пришлось вызывать мастера. Когда ячейку всё-таки открыли, то денег в ней не оказалось.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.