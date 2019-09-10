Россиянина приговорили к 10 годам колонии за пособничество террористам

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Фото © pixabay

Жителя Томской области приговорили к десяти годам колонии строгого режима за пособничество террористам, воевавшим в Сирии. Это решение вынесла выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда, сообщает УФСБ РФ по Томской области.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации "Джамаат ат-таухид валь-джихад"*, деятельность которой запрещена на территории РФ, — говорится в сообщении регионального Управления ФСБ РФ.

Житель Томской области, по данным ведомства, финансировал деятельность боевиков, а также пытался склонить местных студентов вступить в террористические организации.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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