Россиянина приговорили к 10 годам колонии за пособничество террористам

Жителя Томской области приговорили к десяти годам колонии строгого режима за пособничество террористам, воевавшим в Сирии. Это решение вынесла выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда, сообщает УФСБ РФ по Томской области.
— Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации "Джамаат ат-таухид валь-джихад"*, деятельность которой запрещена на территории РФ, — говорится в сообщении регионального Управления ФСБ РФ.
Житель Томской области, по данным ведомства, финансировал деятельность боевиков, а также пытался склонить местных студентов вступить в террористические организации.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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