В Греции умер российский спортсмен, проплывший 30 километров в открытой воде

60-летний Макеев скончался во время утренней пробежки, его знакомые не исключают, что не выдержало сердце.

В Греции умер российский спортсмен Игорь Макеев, проплывший 7 сентября 30 километров в открытой воде на соревнованиях Ultraoceanman. Об этом в "Фейсбуке" сообщил его знакомый Андрей Митьков. Позже информацию о гибели Макеева подтвердили ТАСС в его компании "Спортивное плавание".

— Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце. Замечательный человек, добрый, — написал Митьков.

Макееву было 60 лет. На соревнованиях Ultraoceanman он занял третье место.