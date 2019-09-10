В Греции умер российский спортсмен, проплывший 30 километров в открытой воде

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Фото © Соцсети

60-летний Макеев скончался во время утренней пробежки, его знакомые не исключают, что не выдержало сердце.

В Греции умер российский спортсмен Игорь Макеев, проплывший 7 сентября 30 километров в открытой воде на соревнованиях Ultraoceanman. Об этом в "Фейсбуке" сообщил его знакомый Андрей Митьков. Позже информацию о гибели Макеева подтвердили ТАСС в его компании "Спортивное плавание".

Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце. Замечательный человек, добрый, — написал Митьков.

Макееву было 60 лет. На соревнованиях Ultraoceanman он занял третье место.

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