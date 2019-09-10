За 15 лет заключённые стали в 140 раз реже сбегать из российских тюрем

За последние 25 лет число побегов заключённых из учреждений пенитенциарной системы уменьшилось в 140 раз. Важную роль в этом сыграли кинологические собаки. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН РФ Дмитрий Макаров.

— За последние пять лет количество побегов из-под охраны в учреждениях УИС сократилось в шесть раз, с шести до одного случая. А если брать период с 1994 года... то этот показатель сократился в 140 раз, — сказал Макаров.

Именно в 1994 году функцией охраны исправительных учреждений была передача от внутренних войск МВД РФ к УИС. Кинолог отметил, что в 2015 году служебные собаки пресекли один побег и пять покушений на побеги из колоний, в 2016-м — два побега и три покушения, в 2017-м — четыре побега.