Грибник из ХМАО сбежал, оставив жену лицом к лицу с медведем

Ранее власти предупредили местных жителей об опасности встреч с дикими животными и посоветовали воздержаться от прогулок в лесах.

В Октябрьском районе ХМАО супружеская пара отправилась за грибами, но столкнулась с медведем, это случилось на первом километре дороги Нягань — Талинка.

При этом мужчина сбежал из леса, а его супруга осталась один на один со зверем. Позже поисковая группа нашла жену грибника в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ей не потребовалась.

В Ханты-Мансийском автономном округе неоднократно были замечены дикие звери, в том числе медведи. Местные власти призывают население к осторожности и просят воздержаться от прогулок в местах обнаружения хищников.