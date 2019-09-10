Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть

В ряде случаев мытьё может не уничтожить бактерии, а наоборот — распространить по кухне.

"Роскачество" опубликовало список продуктов, которые нельзя мыть и, наоборот, стоит очистить водой перед приготовлением.

Эксперты напоминают, что куриное мясо не рекомендуется мыть, так как во время этого процесса бактерии не погибают, а наоборот, распространяются по кухне, раковине и посуде.

— По словам специалистов, вредоносные бактерии в мясе птицы можно уничтожить лишь за счёт длительной термообработки, при которой внутренняя температура продукта составит не менее 74 градусов Цельсия, — говорится в сообщении.

Также в список продуктов, которые не стоит очищать водой, попали яйца и грибы.

— Скорлупа яиц имеет пористую структуру, а также тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает их от попадания внутрь микробов. Если вы помоете яйца, вы можете удалить её, и бактерии проникнут за скорлупу, — цитирует "Роскачество" испанских экспертов.

А вот грибы, которые продаются упакованными в магазинах, лучше всего протереть влажным материалом, чтобы не испортить их вкус и аромат. Если есть сильные загрязнения, то нужно их аккуратно срезать.

Эксперты обращают внимание, что рыбу, овощи, фрукты, рис и бобовые, напротив, стоит мыть перед приготовлением. Также рекомендовано замачивать картофель, чтобы снизить количество сахаров и риск появления акриламида, сильного канцерогена.

А вот при употреблении сухофруктов и семечек в ведомстве советуют внимательно изучить упаковку продукта и ориентироваться на указания на ней.

Напомним, ранее "Роскачество" нашло в российских магазинах токсичные сухие завтраки. К пяти из восемнадцати образцов у экспертов возникли вопросы.