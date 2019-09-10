В Китае создали "карманный" космический двигатель

Он призван продлить работу малых космических аппаратов и не дать им превратиться в космический мусор.

В Китае создали ионный двигатель "карманного размера". Об этом сообщает издание China Daily.

Маневровый ракетный двигатель весом 300 граммов был разработан Пекинским институтом номер 206, входящим в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). По данным издания, он уже прошёл орбитальные испытания.

— Без больших топливных баков, насосов, вентилей и токсичного топлива новое устройство легко переносится и способно обеспечить эффективное высокоточное маневрирование малых спутников, — рассказал разработчик института Гао Хуэй.

Мини-двигатель работает на жидких металлах — цезии, индии и ртути. Разработчики предполагают, что он способен продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в космический мусор.

Ранее стала известна дата испытаний самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171МВ.