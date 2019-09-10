При пожаре в больнице Дюссельдорфа один человек погиб, более 70 пострадали

Один человек погиб и 72 пострадали при пожаре в одной из больниц Дюссельдорфа. Об этом сообщает издание Focus Online.
Marien Hospital in Düsseldorf: Brand in Klinik: Ein Toter und mehr als 70 Verletzte https://t.co/fR6KVIxZZ4 pic.twitter.com/HmxR8Bi7SC— City Report - pnr24 (@CityReport) 10 сентября 2019 г.
Жертвой возгорания стал 77-летний пациент. Состояние семерых оценивается как крайне тяжёлое. Большинство из пострадавших отравились угарным газом.
По предварительным данным, пожар начался поздно вечером в одной из палат клиники MHD. Причина неизвестна.
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