При пожаре в больнице Дюссельдорфа один человек погиб, более 70 пострадали

Один человек погиб и 72 пострадали при пожаре в одной из больниц Дюссельдорфа. Об этом сообщает издание Focus Online.

Marien Hospital in Düsseldorf: Brand in Klinik: Ein Toter und mehr als 70 Verletzte https://t.co/fR6KVIxZZ4 pic.twitter.com/HmxR8Bi7SC — City Report - pnr24 (@CityReport) 10 сентября 2019 г.

Жертвой возгорания стал 77-летний пациент. Состояние семерых оценивается как крайне тяжёлое. Большинство из пострадавших отравились угарным газом.

По предварительным данным, пожар начался поздно вечером в одной из палат клиники MHD. Причина неизвестна.