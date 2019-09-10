Шнуров "поддержал" Билана стихами: В зюзю пьяный вертит тазом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил в традиционной форме поддержать своего коллегу Диму Билана, которому пришлось извиняться за пьяное выступление на Дне города в Самаре.

— Дмитрий, брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом наблюдать, как Д. Билан в зюзю пьяный вертит тазом, — начинает фронтмен "Ленинграда" свой стих.

Далее в не совсем цензурной форме артист призвал коллегу не обращать внимание на злобные комментарии, ведь, если бы не это выступление, новостей о концерте не было бы в топе "Яндекса".

Напомним, 8 сентября в Самаре праздновали День города. По традиции власти устроили огромный концерт, на который пригласили любимых звёзд горожан. Среди них оказался и Дима Билан. Артисту удалось удивить их, но не своим вокалом, а странным поведением.

При этом самарцы так обиделись, что даже запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана. В свою очередь, психиатр-нарколог также нашёл выступление певца странным.

Точку в обсуждении достойно поставил сам Билан: он объяснил, что перед шоу немного выпил, признал ошибку и пообещал горожанам бесплатный концерт, детскую площадку и аппарат для лечения детей в местную больницу.