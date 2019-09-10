Учёные рассказали, чем опасен килограмм брюшного жира

Также медики пришли к выводу, что люди с небольшим животом, набирающие вес, подвергаются большему риску, чем полные люди.

Специалисты из Университета Уппсалы в Швеции проанализировали влияние брюшного жира на здоровье мужчин и женщин. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Учёные пришли к выводу, что на прекрасную половину человечества брюшной жир влияет более негативно. Лишь один его килограмм повышает риск развития диабета второго типа в семь раз. У мужчин же риск увеличивается в два раза.

Доктор Аса Йоханссон призналась, что результаты исследования удивили учёных. Также специалисты выяснили, что люди с большим животом, набирающие вес, подвергаются большему риску развития диабета, чем другие полные люди. В качестве главной причины абдоминального ожирения учёные назвали переедание и малую физическую активность.